Россия — Болгария: прогноз Егора Титова на контрольный матч 5 июня

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на товарищеский матч сборных Россия — Болгария.



Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 гола за 2.90.

«Последняя контрольная игра сборной России перед Евро-2020. Последняя возможность что-то попробовать, наиграть, хотя, думаю, у главного тренера в голове уже есть основной состав и даже возможные замены. Но необходимо подводить команду к турниру. Для этого и нужна игра с Болгарией. Желательно, конечно, выиграть, чтобы настроение было соответствующим.



Отмечу, что матч за матчем сборная России пропускает. И соперник тут значения не имеет — хоть Турция, хоть Сербия, хоть Мальта, хоть Словения со Словакией. Нет надёжности ни в обороне, ни на последнем рубеже. Думаю, и на этот раз не удастся сыграть идеально сзади. Не хватает класса, к сожалению. Но при этом уверен, что в атаке наша команда обязана себя проявлять.

Пусть Дзюба забивает, устанавливает очередные рекорды. Пусть проявляют себя Головин, Миранчук, Черышев. На фоне болгар это необходимо сделать. На Евро будет сложнее, будет более мощное сопротивление.



Поставлю на вариант «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча». Повторюсь, за оборону мне неспокойно, уверенности в ней нет».