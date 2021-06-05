Россия — Болгария: прогноз Александра Аксёнова на товарищеский матч в Москве

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на товарищеский матч Россия — Болгария.
Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.24.
«Россия сыграет в товарищеском матче с Болгарией. Здесь всё достаточно понятно: Россия — участник чемпионата Европы, она фаворит, а болгарская команда — тот коллектив, который достаточно давно ни к каким высотам не стремится. Это аутсайдер европейского футбола, звезда Ивелин Попов травмирован и не может помочь своей команде.
Тем не менее для нашей сборной матчи в преддверии больших турниров даже с такими сборными редко складываются хорошо. Наша команда находится сейчас под нагрузкой и ей трудно будет проходить болгарскую оборону.
Не думаю, что в этом матче мы увидим большое количество мячей, более того, я не уверен, что Россия обязательно победит. Важнее побеждать на Евро, а сейчас нужно показать что-то более-менее состоятельное. Болгары с этой состоятельностью должны справляться. Не уверен, что болгары забьют, да и россияне не забьют много. Поставлю на тотал меньше 2.5».
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