Испания — Португалия: прогноз Егора Титова на контрольную встречу 4 июня

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на товарищеский матч сборных Испания — Португалия.



Ставка: Испания не проиграет и ТМ 3.5 за 2.32.



«Противостояние соседей в футболе — это всегда интересно, а здесь ещё и топ-сборные. В памяти игра испанцев и португальцев в Сочи на чемпионате мира, сыграли 3:3. Сумасшедший мяч Роналду на последних минутах со штрафного. Сейчас впереди новый крупный турнир. Команды готовятся. Но трудно на данный момент оценить их состояние. Подготовка разнится. Кто-то ещё не собирается раскрывать карты в товарищеских встречах, будет шифроваться.



У Испании команда вообще без игроков «Реала». Непривычно это видеть. Но идёт смена поколений. Немало молодых игроков пригласили. В любом случае у тренерского штаба есть своё видение того, как должна выглядеть команда. У Португалии сейчас состав даже более звёздный. Но вряд ли она захочет раскрывать все карты уже сейчас.



Жду достаточно спокойной игры, без высоких скоростей. Что-то, может, попытаются тренеры наиграть, кто-то из не очень опытных игроков шанс получит. Думаю, афиша превзойдёт содержание.



Испанцы всё-таки играют дома и вряд ли захотят портить себе настроение поражением. Так что выберу вариант — «Испания не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Титов.