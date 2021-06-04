Испания — Португалия: прогноз Егора Титова на контрольную встречу 4 июня

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на товарищеский матч сборных Испания — Португалия.
Ставка: Испания не проиграет и ТМ 3.5 за 2.32.
«Противостояние соседей в футболе — это всегда интересно, а здесь ещё и топ-сборные. В памяти игра испанцев и португальцев в Сочи на чемпионате мира, сыграли 3:3. Сумасшедший мяч Роналду на последних минутах со штрафного. Сейчас впереди новый крупный турнир. Команды готовятся. Но трудно на данный момент оценить их состояние. Подготовка разнится. Кто-то ещё не собирается раскрывать карты в товарищеских встречах, будет шифроваться.
У Испании команда вообще без игроков «Реала». Непривычно это видеть. Но идёт смена поколений. Немало молодых игроков пригласили. В любом случае у тренерского штаба есть своё видение того, как должна выглядеть команда. У Португалии сейчас состав даже более звёздный. Но вряд ли она захочет раскрывать все карты уже сейчас.
Жду достаточно спокойной игры, без высоких скоростей. Что-то, может, попытаются тренеры наиграть, кто-то из не очень опытных игроков шанс получит. Думаю, афиша превзойдёт содержание.
Испанцы всё-таки играют дома и вряд ли захотят портить себе настроение поражением. Так что выберу вариант — «Испания не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Титов.
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