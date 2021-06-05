США — Канада: прогноз Максима Лебедева на полуфинал ЧМ-2021 по хоккею

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2021 США — Канада.
Ставка: победа Канады за 2.80.
«После того как «сборная лузеров России», которой, слава богу, не дали ни флага, ни гимна, иначе они бы их опозорили, создала себе на ровном месте и собственными руками знатные приключения на пятую точку и выбыла пинком под зад в четвертьфинале, чемпионат мира вошёл в спокойное русло. По идее, тех канадцев, что сейчас есть, даже с учётом победы над «Красной машиной», те американцы, которые сейчас есть, должны выносить под фанфары и ногами вперёд.
Но ведь и мы должны были точно так же выносить команду, которая пролезла в четвертьфинал на четвереньках и в замочную скважину благодаря одной недозабитой латышами шайбе. А вынесли почему-то нас — под глумливый хохот всех болельщиков мира.
Не скажу, что сильно переживаю за родоначальников. Скорее переживаю за то, что такая невнятная команда, коих в Канаде не было со времён Олимпиады-2018, сумела добраться до полуфинала, да ещё и через наш труп. Но уже становится интересно, как высоко сумеет забраться эта разборно-сборная команда, у которой, правда, есть характер. Пожалуй, больше у неё нет ничего, особенно по сравнению с победителями группы «Б», которые, сдуру проиграв свой самый первый матч группового турнира, теперь мчатся, как курьерский поезд, снося всех, кто оказывается на их пути.
А ещё мне сдаётся, что в этом полуфинале вполне может определиться будущий чемпион мира, пусть даже он будет насквозь неправильным. Поэтому со всей пролетарской ненавистью я даже не предрекаю, а каркаю победу родоначальников, причём в основное время. Правда, с минимальной разницей в счёте. Если уж нынешний чемпионат мира — это ад, то пусть он будет полным».
- 5 июня 2021
-
08:45
-
08:00
- 4 июня 2021
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
07:45
-
07:30
- 3 июня 2021
-
22:43
-
22:40
-
21:00
-
20:00
-
19:30
-
19:15
-
19:00
-
18:59
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:15
-
17:00
-
16:30
-
16:00