Финляндия — Германия: прогноз Максима Лебедева на полуфинал ЧМ-2021 в Латвии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2021 Финляндия — Германия.



Ставка: победа Финляндии за 1.73.

«Интересные дела продолжают твориться на чемпионате мира, теперь уже в плей-офф. По итогам группового турнира многие эксперты говорили о том (и говорили ведь не впустую, с серьёзными статистическими выкладками в руках), что в группе «А», где играла сборная России, команды бегали быстрее, бросали чаще, атаковали острее и боевитее. Но пришёл четвертьфинал, из которого в следующую стадию из группы «А» не вышел никто. Включая нашу многострадальную команду, которая сама себя выгнала с чемпионата мира пинком под зад.



Самое интересное, что при всём хоккейном безумии, которым сопровождался практически каждый игровой день группового турнира, в плей-офф в итоге вышли почти все, кто должен был выходить. Разве что вместо шведов туда выползла полумёртвая Словакия. А все остальные — на месте, включая проскочивших, как намыленные, канадцев.



А немцы пошли дальше, выиграв у слишком уж спокойной сборной Швейцарии. Да, в плей-офф уже нельзя, как в групповом турнире, пребывать, будто в кокаиновой нирване, и швейцарцы это поняли, да было поздно. И даже счёт 2:0 ещё ни о чём не говорит.



Но смогут ли немцы теперь точно так же — не мытьём, так катаньем — укачать команду Финляндии? На мой взгляд, не смогут. Потому что финны гораздо лучше их умеют и «сушить» игру, и взрываться, когда необходимо. Их стиль игры очень схож, но при этом горячие финские парни всё делают лучше и быстрее.



Поэтому финская сборная тихой сапой доберётся до финала. А в полуфинале выиграет в весьма низовом матче с очень скромным преимуществом — но достаточным для победы в основное время».