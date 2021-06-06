Флойд Мейвезер – Логан Пол: прогноз Вадима Тихомирова на бой

Комментатор UFC.tv Вадим Тихомиров дал прогноз на бой Флойд Мейвезер – Логан Пол.
Ставка: тотал меньше 5.5 раунда за 1.72
«На нас надвигается большое событие в мире большого бокса – Флойд Мейвезер подерётся с блогером Логаном Полом. Получается, что Пол оказался единственным, кто смог вытащить Мейвезера с пенсии и убедить его провести боксёрский поединок, хоть он и будет выставочным. В этом и есть самая главная проблема с тем, чтобы дать прогноз на этот бой, потому что очень сильно меняется линия у букмекеров.
Недавно появилась новость о том, что не будет боковых судей и этот бой может либо закончиться нокаутом, либо пройти всю отведённую дистанцию и остаться без определения победителя. Но мне сложно поверить, что Мейвезер согласится на то, чтобы Пол прошёл всю дистанцию боя и стал первым человеком, кто ему не проиграл. Он не даст ему сделать это, а значит, нокаутирует его. Я думаю, что это случится довольно быстро.
Несмотря на габариты Пола, думаю, что здесь всё закончится довольно быстро. Я лично поставил на победу Мейвезера нокаутом в первых трёх раундах с коэффициентом 2.80, однако сейчас этой ставки уже нет. Но я нашёл ставку на тотал раундов меньше 5.5 за 1.72. Мне кажется, что это отличный выбор».
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