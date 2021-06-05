Швеция — Армения: ставка Александра Мостового с коэффициентом 6.00 на товарищеский матч

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на товарищеский матч Швеция — Армения.
Ставка: ничья за 6.00.
«Швеция только один раз за всю историю сумела добыть бронзовые награды на европейском чемпионате. Такого успеха скандинавская команда добилась в 1992 году, после чего не радовала успехами поклонников.
На Евро-2020 сине-жёлтые вышли в шестой раз подряд со второго места в группе с Испанией, Норвегией и Румынией. Болельщики ожидали участия в предстоящем турнире Златана Ибрагимовича, но легендарный форвард получил повреждение и не сможет помочь команде.
Сборная Армении не сумела пробиться на предстоящий праздник европейского футбола — предпоследнее место в группе квалификации лишило команду этой возможности.
Неожиданным получился старт подопечных испанского тренера Хоакина Капаросса в квалификации ЧМ-2022 — три победы в трёх матчах, что отправило команду на первое место в группе с Германией, Румынией, Исландией и Северной Македонией.
Лично я не удивлюсь, что эта игра не выявит победителя. Я считаю, что гости не приедут основным составом, да и Швеция не будет убиваться и постарается сохранить своих игроков без повреждений. Предполагаю результативный мирный исход».
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