Россия — Болгария: где покажут в прямом эфире, по какому каналу смотреть матч 05.06.2021

5 июня 2021 года состоится товарищеский матч Россия — Болгария. Начало игры — в 18:00 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал.



Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу россиян в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.50. Успех болгар оценён экспертами в 9.10. А ставки на ничью принимаются за 4.50.



Букмекеры не уверены, что товарищеский матч Россия — Болгария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.27, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. Поставить на «обе забьют» можно за 2.40.



Пенальти идёт за 2.90, удаление — за 7.50. На гол в первые 15 минут можно поставить за 3.60.