Англия — Румыния: прогноз Тимура Журавеля на товарищеский матч

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на товарищеский матч Англия — Румыния.
Ставка: победа Англии всухую за 2.05, тотал меньше 2.5 гола за 2.45.
«Англичане уже один товарняк провели, и он был крайне неожиданным. Не счёт, англичане выиграли 1:0, а неожиданным был состав. Дело в том, что 11 футболистов из трёх клубов «Сити», «Юнайтед» и «Челси» пока не поступили в распоряжение Гарета Саутгейта, поэтому против австрийцев играли даже те, кто не попал в заявку на Евро. Бредовая ситуация – совсем чуть-чуть до чемпионата, а тренер не может опробовать своих главных футболистов. Но теперь они приехали и готовятся к матчу с Румынией.
Мы не станем угадывать состав, а попробуем отгадать, как сыграет Англия против Румынии. В Англии есть мем, что товарищеские матчи проходят крайне скучно, не очень эмоционально. Учитывая, что против австрийцев потеряли Трента, то англичане будут осторожничать.
Я бы посоветовал сделать ставку на низ. Будет мало голов, не будут раскрываться карты, не будет атакующего и искромётного футбола, а будет набор формы и попытка найти какие-то связи. Результат в этой встрече будет совершенно неважен.
А ещё я бы посоветовал поставить на то, что Англия выиграет всухую. Думаю, что 1:0 или 2:0 будет в этой встрече. Не забывайте, что румыны, которые ужасно стартовали к отбору на чемпионат мира, — это не та Румыния, которую мы знали 10-20 лет назад. Это слабая сборная, которая не смогла отобраться на Евро, так что англичане даже в сумрачном состоянии одержат сухую победу».
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