Англия — Румыния: прогноз Эдуарда Мора на товарищеский матч 6 июня

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор дал прогноз на матч Англия — Румыния.



Ставка: победа Англии с форой (-1.5) за 1.90, ИТБ 2.5 гола Англии за 2.19.

«Забегая вперёд, скажу, что абсолютно уверен в разгромной победе Англии над Румынией. Сразу скажу, что мои прогнозы – это Ф1 (-1.5) и ИТБ1 (2.5). Объясню, почему.



Дело в том, что Англия – один из претендентов на победу в чемпионате Европы. Большие ожидания от команды, состав подобрался очень сильный.



А про Румынию особо и сказать нечего. Команда не отобралась на Евро. У неё довольно слабый состав, нет ни одного игрока на среднем европейском уровне, не говоря уже про топ-команды. Последнюю товарищескую игру проиграли дома Грузии 1:2.



А про Англию говорить можно очень долго. Во-первых (как я и ожидал) команда провела первую товарищескую игру очень тяжело. Из-за того, что не играли 11 человек, которые отдыхали после финалов Лиги Европы и Лиги чемпионов. Это игроки «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Плюс Хендерсон и Санчо из «Ливерпуля» – это уже 13 человек, которые и составляют основу сборной Англии на Евро. Думаю, всех их мы как раз увидим на поле против Румынии. Каждый из них будет доказывать, что достоин играть в основном составе на Евро, конкуренция очень высокая.



Первый матч на Евро Англия проведёт против Хорватии. Первая игра очень важна. Стартовать нужно хорошо, чтобы потом было право на ошибку.



Убежден, что против Румынии Англия проведёт хороший матч. Они свежие, им есть, что доказывать перед своей публикой. Опять же, хорошее настроение.



А румыны и без того слабы. Но к последней игре в сезоне они будут абсолютно разобраны. Где-то внутри игроки захотят показать себя на фоне сильных соперников. Но этого будет мало».