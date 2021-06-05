Россия — Болгария: прогноз Алексея Смирнова на контрольный матч

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на товарищеский матч Россия — Болгария.



Ставка: ИТБ 5.5 углового сборной России за 2.08.

«В минувшем товарищеском матче против Польши сборная России старалась действовать предельно аккуратно, понимая, что соперник умеет выходить быстро из обороны в атаку. Было видно, что подопечные Станислава Черчесова стремились к тому, чтобы не проиграть, а победа не была обязательным условием битвы на «Городском» стадионе во Вроцлаве. Следующая же игра пройдёт в Москве с менее грозными оппонентами, а потому стоит ожидать большой активности в нападении от Дзюбы и компании.



Болгария за счёт своего характера способна огорчить многих противников, но делает она это чаще всего при огромной поддержке линии защиты. Можно занести гостям в актив ничью со Словакией, но я считаю, что при встрече с нашей сборной коллектив Ясена Петрова испытает гораздо больше проблем.

Скорее всего, болгары не получат много возможностей для атаки и будут прижаты к своим воротам, что обычно и происходит в большинстве матчей с их участием. Полагаю, российская команда будет активно и упорно стучать в эти закрытые двери, и это отразится на показателе угловых ударов».