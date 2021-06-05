Россия — Болгария: прогноз Алексея Андронова на товарищеский матч 5 июня

Комментатор Алексей Андронов сделал прогноз на товарищеский матч сборных Россия — Болгария.
Ставка: тотал больше 2.5 гола за 2.10.
«Очередной контрольный матч нашей сборной перед чемпионатом Европы. Ну, во-первых, мне кажется, нашей команде уже пора бы выиграть, а то что-то давненько мы такого не видели. Болгария для этого хорошо подходит, команда-то довольно слабая, честно говоря. Она может быть упрямой, но не более того.
Сборная России в этом матче должна побеждать. Так думают и букмекеры. Но, наверное, самая правильная ставка — на тотал. Надёжности в обороне у России по-прежнему нет, что и показала Польша, причём в самом начале матча. Вполне возможно, Болгарии удастся забить гол. Тогда для победы нам понадобится забивать два мяча. Как-то так я вижу.
Очень хороший коэффициент на «тотал больше 2.5 мяча» — 2.10. При самом оптимистичном раскладе сборная России может порадовать и крупной победой, кто знает… Уверенность оцениваю в восемь баллов по 10-балльной системе».
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