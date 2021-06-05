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Финляндия — Германия: прогноз Александра Кожевникова на полуфинальный матч ЧМ-2021

Финляндия — Германия: прогноз Александра Кожевникова на полуфинальный матч ЧМ-2021
Алексей Серяков
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Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на полуфинал чемпионата мира по хоккею Финляндия — Германия.

Ставка: победа Финляндии за 1.72.

«Думаю, в сегодняшнем полуфинале выиграет сборная Финляндии. Терпеть эта команда точно умеет, хорошо действует в контратаках, тогда как немцы более прямолинейные.

Подопечные Юкки Ялонена могут провести точно такой же матч, как с Чехией в прошлом круге. Кроме того, «суоми» умеют сушить игру, добившись минимального преимущества.

Многие думают, что сборная Германии помощнее. Не соглашусь, катаются они не очень хорошо. Вряд ли с финнами их можно сравнить. «Северяне» настроены на защиту титула. Забросят одну шайбочку и докатят до окончания основного времени со счётом 1:0. Так и пройдут в финал. Они всей своей игрой это показывают и доказывают».

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