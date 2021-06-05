Финляндия — Германия: прогноз Александра Кожевникова на полуфинальный матч ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на полуфинал чемпионата мира по хоккею Финляндия — Германия.
Ставка: победа Финляндии за 1.72.
«Думаю, в сегодняшнем полуфинале выиграет сборная Финляндии. Терпеть эта команда точно умеет, хорошо действует в контратаках, тогда как немцы более прямолинейные.
Подопечные Юкки Ялонена могут провести точно такой же матч, как с Чехией в прошлом круге. Кроме того, «суоми» умеют сушить игру, добившись минимального преимущества.
Многие думают, что сборная Германии помощнее. Не соглашусь, катаются они не очень хорошо. Вряд ли с финнами их можно сравнить. «Северяне» настроены на защиту титула. Забросят одну шайбочку и докатят до окончания основного времени со счётом 1:0. Так и пройдут в финал. Они всей своей игрой это показывают и доказывают».
- 5 июня 2021
-
15:15
-
14:45
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
12:30
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
08:45
-
08:00
- 4 июня 2021
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:00
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:00
-
07:45
-
07:30
- 3 июня 2021
-
22:43
-
22:40
-
21:00