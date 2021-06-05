Доминик Кёпфер — Роджер Федерер: прогноз Надежды Петровой на матч «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова дала прогноз на матч Доминик Кёпфер — Роджер Федерер.
Ставка: победа Федерера с форой (-5.5 гейма) за 1.82.
«У мужчин сейчас всё внимание на Роджера Федерера. В этом году, можно сказать, он пропустил всю Австралию, не играл в Америке. Засветился на одном небольшом турнире перед Парижем, где он проиграл в борьбе в первом же круге испанцу Пабло Андухару. Всё внимание на нём, как он играет, в какой физической форме находится ветеран. Это большой вопрос. Для Федерера предстоящий матч — хорошая тренировка, игра в психологическом плане. Посмотрим, как он будет выходить из сложных ситуаций
Немцу Доминику Кёпферу 27 лет, он на 59-м месте в рейтинге. Теннисист непростой — он левша. Дальше второго круга в Париже раньше не проходил. Во втором круге у него был сеяный американец Фриц — в четырёх партиях Кепфер выиграл. Кстати, американцы не очень любят играть на земле, плюс очень трудный календарь.
У Федерера есть достаточно времени, чтобы восстановиться. Судя по всему, этот матч пройдёт на большом центральном корте, что будет непривычно для немца. Федерер здесь фаворит, и он подтвердит это своей игрой и выйдет в следующий круг. Ставлю на победу Федерера с форой».
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