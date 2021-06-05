Россия — Болгария: прогноз Александра Мостового на контрольный матч в Москве

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на товарищеский матч Россия — Болгария.



Ставка: победа России всухую за 2.10.

«Сборная России не впечатлила в первой контрольной игре, но я предвидел такое развитие ситуации и мой прогноз подтвердился.



Нельзя не отметить, что пять ударов за 90 минут, из которых только один попал в створ ворот, не может не тревожить, при том, что на поле был практически основной состав. Лично меня порадовал Караваев, который сумел показать нападающим, как надо забивать.



Сборная Болгарии совсем сдала позиции за последние годы. «Львы» провалили отбор на Евро-2020, следом без единой победы завершили выступления в Лиге Наций.



Провалом завершился для «трёхцветных» старт в отборе на чемпионат мира в Катаре, где команда Ясена Петрова дважды проиграла и с трудом добыла ничью с Северной Ирландией.



Дружина Станислава Черчесова провела тяжёлые сборы и сегодня не будет форсировать события, к тому же важно уберечь игроков от случайных травм. Считаю, что Болгария сегодня не сможет противостоять команде уровня сборной России.



Предполагаю, что победа важна для номинальных хозяев в моральном плане. Более того, этого ждут от российской сборной все поклонники».