Бельгия — Хорватия: прогноз Александра Мостового на товарищеский матч

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на товарищеский матч Бельгия — Хорватия.
Ставка: ничья за 3.76.
«Сборная Бельгии открыла летний сезон ничьей с Грецией, полностью оправдала мой прогноз.
Не могу сказать, что плохо сыграла команда, которая пока имеет первый номер в мировом рейтинге. Азар оправдал доверие и на 20-й минуте открыл счет, вот только развить успех «красные дьяволы» не смогли. Более того, греческая команда имела преимущество, и ничья стала хорошим результатом для подопечных Роберто Мартинеса.
Нельзя не отметить, что этот матч стал уже восьмым подряд без поражений для одного из фаворитов предстоящего чемпионата Европы.
Вице-чемпион мира пробился на Евро с первого места в группе, после чего выдал серию неудачных матчей в Лиге наций и на старте отбора на ЧМ-2022 в Катаре. В трёх последних поединках «пламенные» порадовали победами над Кипром и Мальтой, но 1 июня повторили результат сегодняшнего соперника — в домашней игре Хорватия сыграла вничью с Арменией.
Я считаю, что в этой игре команды будут играть основными составами, ведь до старта Евро остаётся совсем немного времени. Скорее всего, никто не будет полностью открываться и оба соперника проверят линию обороны.
Предполагаю, что всё завершится результативной ничьей».
- 7 июня 2021
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:04
-
08:01
-
02:30
- 6 июня 2021
-
23:30
-
21:00
-
20:00
-
19:15
-
19:00
-
18:15
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:15
-
15:45
-
15:30
-
14:45
-
14:15
-
13:45
-
13:39
-
13:30
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:30
-
11:00
-
10:15