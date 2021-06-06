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Бельгия — Хорватия: прогноз Александра Мостового на товарищеский матч

Бельгия — Хорватия: прогноз Александра Мостового на товарищеский матч
Алексей Серяков
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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой дал прогноз на товарищеский матч Бельгия — Хорватия.

Ставка: ничья за 3.76.

«Сборная Бельгии открыла летний сезон ничьей с Грецией, полностью оправдала мой прогноз.

Не могу сказать, что плохо сыграла команда, которая пока имеет первый номер в мировом рейтинге. Азар оправдал доверие и на 20-й минуте открыл счет, вот только развить успех «красные дьяволы» не смогли. Более того, греческая команда имела преимущество, и ничья стала хорошим результатом для подопечных Роберто Мартинеса.

Нельзя не отметить, что этот матч стал уже восьмым подряд без поражений для одного из фаворитов предстоящего чемпионата Европы.

Вице-чемпион мира пробился на Евро с первого места в группе, после чего выдал серию неудачных матчей в Лиге наций и на старте отбора на ЧМ-2022 в Катаре. В трёх последних поединках «пламенные» порадовали победами над Кипром и Мальтой, но 1 июня повторили результат сегодняшнего соперника — в домашней игре Хорватия сыграла вничью с Арменией.

Я считаю, что в этой игре команды будут играть основными составами, ведь до старта Евро остаётся совсем немного времени. Скорее всего, никто не будет полностью открываться и оба соперника проверят линию обороны.

Предполагаю, что всё завершится результативной ничьей».

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