Англия — Румыния: прогноз Романа Гутцайта на товарищеский матч 06.06.2021

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на товарищеский матч Англия — Румыния.

Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.76.

«Поговорим, например, об англичанах, у которых потрясающий состав. Но в матче с Австрией не всё было в порядке с результативностью и созданием голевых моментов.



Поэтому, мне кажется, что и здесь англичане накануне Евро-2020 особенно рваться вперёд не будут. Конечно, у футболистов есть мысли, что нужно себя немного поберечь, чтобы не получить травму и не пропустить большой турнир.



Румыния намного ниже классом. Румыны в недавнем матче со сборной Грузии умудрились вообще проиграть. Не думаю, что здесь они пойдут в атаку большими силами и много забьют.



Именно поэтому выбираю вариант, при котором забитых голов будет не слишком много. Ставлю на тотал меньше 3 голов с расходом. Коэффициент довольно хороший — 1.76».