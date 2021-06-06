Англия — Румыния: прогноз Романа Гутцайта на товарищеский матч 06.06.2021

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на товарищеский матч Англия — Румыния.
Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.76.
«Поговорим, например, об англичанах, у которых потрясающий состав. Но в матче с Австрией не всё было в порядке с результативностью и созданием голевых моментов.
Поэтому, мне кажется, что и здесь англичане накануне Евро-2020 особенно рваться вперёд не будут. Конечно, у футболистов есть мысли, что нужно себя немного поберечь, чтобы не получить травму и не пропустить большой турнир.
Румыния намного ниже классом. Румыны в недавнем матче со сборной Грузии умудрились вообще проиграть. Не думаю, что здесь они пойдут в атаку большими силами и много забьют.
Именно поэтому выбираю вариант, при котором забитых голов будет не слишком много. Ставлю на тотал меньше 3 голов с расходом. Коэффициент довольно хороший — 1.76».
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