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Нидерланды — Грузия: прогноз Романа Нагучева на товарищеский матч

Нидерланды — Грузия: прогноз Романа Нагучева на товарищеский матч
Алексей Серяков
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Известный спортивный журналист, комментатор и ведущий Роман Нагучев дал прогноз на товарищеский матч Нидерланды — Грузия.

Ставка: победа сборной Нидерландов с форой (-1.5) за 1.66.

«Сборная Нидерландов чуть не проиграла команде Шотландии. Она пропустила два мяча. Сама отыгралась только на последней минуте. Но сборная Грузии не готовится ни к какому большому турниру. Свой шанс она упустила. Наверное, задача команды — удачнее выступить в отборочном турнире к чемпионату мира 2022 года.

Грузины недавно здорово себя проявили в матче против испанцев. Интересно, в каком состоянии команда находится после окончания большого сезона.

Что касается сборной Нидерландов, то с результативностью нет проблем. Даже плохо играя в обороне, всё равно они компенсируют это достаточно понятной и стремительной игрой в атаке. Но в таком матче я предполагаю, что голландцы одержат победу. Потому что когда-то это всё-таки должно произойти.

Победа сборной Нидерландов с Ф (-1.5) выглядит вполне подходящим вариантом в этой встрече. Хотя грузины — не такие уж простые парни для того, чтобы легко обыграть их. Но голландцы играют у себя дома, чемпионат Европы очень близок. Значит, ребятам пора действовать уверенно».

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