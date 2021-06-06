Англия — Румыния: прогноз Ильи Казакова на товарищеский матч

Известный футбольный комментатор, телеведущий Илья Казаков дал прогноз на товарищеский матч Англия — Румыния.



Ставка: победа Англии в каждом тайме за 2.55.

«Это финальный матч для англичан при подготовке к чемпионату Европы. С учётом потерь и затянутого сезона британцы достаточно натужно переиграли австрийцев. Хотя казалось, что команды уже давно находятся в совсем разных весовых категориях. Но она выиграла и сделала это всухую.



Теперь она играет против Румынии, чьи золотые годы давным-давно остались в прошлом. Сегодняшняя Румыния – это команда, которая не выходит в финальную часть Евро-2020, является поставщиком очков и способна на локальные и разовые сюрпризы.



Поэтому я жду, что сборная Англия выиграет матч. В этой ставке я уверен на 10 из 10. Также я думаю, что британцы выиграют оба тайма. В этом варианте также уверен на 10 из 10».