Бельгия — Хорватия: прогноз Александра Аксёнова на товарищеский матч в Брюсселе

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на товарищеский матч Бельгия — Хорватия.



Ставка: обе забьют за 1.75.

«Хорваты — финалисты последнего чемпионата мира, поэтому на континентальном первенстве они будут претендовать на что-то серьёзное. А бельгийцев называют чуть ли не главными претендентами на первое место на Евро-2020.



Всё лучшее команды будут показывать уже на самом турнире, а товарищеские матчи складываются для них не лучшим образом. Бельгийцы сыграли вничью с Грецией, хорваты не сумели обыграть Армению. Очевидно, что потихонечку обе сборные будут набирать форму. Не стоит искать победителя в этом матче, тем более что у бельгийцев есть кадровые трудности – нет Де Брёйне и Витселя.



Скорее всего, обе команды сумеют забить, потому что атака у них великолепная, да и последние пара очных матчей получались результативными. Мой прогноз – обе забьют. Думаю, что по шкале от 1 до 10 я верю в эту ставку на 8».