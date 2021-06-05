Патрик Кинцл — Томаш Романовски: прогноз Глеба Кожикова на бой

Профессиональный гандикапер Глеб Кожиков дал прогноз на бой Патрик Кинцл — Томаш Романовски в рамках турнира KSW 61.



Ставка: победа Кинцла по очкам за 3.92.

«Патрик Кинцл — 31-летний боец из Чехии, профессиональный рекорд 23-9-1, тренируется в зале All Sports Academy. Патрик — очень опытный боец, успел повыступать в ACB (нынешний АСА) и на данный момент обосновался в польском промоушене KSW. Кинцл — разносторонне развитый боец, у него прекрасные навыки бокса, хорошее чувство дистанции, кроме того, он неплохо борется.



Польскому бойцу по прозвищу Tommy 32 года, профессиональный рекорд 13-7, представляет клуб Berserker’s Team Stargard. Томаш, как и Патрик, всю свою карьеру провёл в Европе, но выступал в менее известных промоушенах, чем его визави. В октябре прошлого года дебютировал в KSW, устроил зрелищный бой с Ионом Сурду и победил единогласным решением судей. Что примечательно, Романовски ни разу за свою карьеру не проигрывал досрочно.



Перед нами два опытных европейских бойца, которые с большой долей вероятности покажут красочный поединок в стойке. Если выбирать победителя, то я склонен к Патрику — у него лучше футворк, он быстрее на руках и умеет в нужный момент времени пробивать серии ударов. Но на его победу дают всего 1.30, и этот вариант меня не особо интересует, а вот победа Кинцла решением за 3.92 выглядит уже очень даже интересно.



Как я уже отмечал ранее, Томаш ни разу не проигрывал досрочно, все его поражения были решениями судей. Да, Патрик время от времени побеждает досрочно, но либо возрастных оппонентов, либо пробитых. С более или менее стоящими, к которым относится Романовски, он доходит до решения. Заиграем победу чеха решением».