Россия — Болгария: результат матча 5 июня, как сыграли, какой счёт, кто победил
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В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0.
Единственный мяч был забит в концовке матча. На 84-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за нарушение против Алексея Миранчука.
Ставки на победу россиян принимались с коэффициентом 1.40: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1400 рублей. Ничья оценивалась в 5.20, победа Болгарии — в 12.0.
Тотал меньше 2.5 гола шёл за 2.15, а тотал меньше 1.5 гола — за 4.30. Победа России всухую оценивалась коэффициентом 2.10, на точный счёт 1:0 в пользу россиян предлагали поставить за 6.70. На пенальти давали 2.90.
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