Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Россия — Болгария: обзор матча 05.06.2021, кто выиграл, как сыграли

Россия — Болгария: обзор матча 05.06.2021, кто выиграл, как сыграли
Алексей Серяков
Комментарии

В товарищеском матче сборная России переиграла национальную команду Болгарии. Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит в концовке матча. На 84-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти, назначенный за нарушение против Алексея Миранчука.

Ставки на победу россиян принимались с коэффициентом 1.40: выигрыш с 1000 рублей составил бы 1400 рублей. Ничья оценивалась в 5.20, победа Болгарии — в 12.0.

Тотал меньше 2.5 гола шёл за 2.15, а тотал меньше 1.5 гола — за 4.30. Победа России всухую оценивалась коэффициентом 2.10, на точный счёт 1:0 в пользу россиян предлагали поставить за 6.70. На пенальти давали 2.90.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021