Англия — Румыния: прогноз Дениса Казанского на товарищеский матч

Комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч Англия — Румыния.



Ставка: победа Англии всухую за 2.05

«Румыния – соперник сейчас совсем другого калибра. Поражение от сборной Грузии на это как раз сильно намекает. У Англии будут футболисты, которые принимали участие в финале клубных европейских компаний. Это конечно серьёзно повлияет на выбор состава в сравнении с той игрой, которая была с Австрией.



В общем, я думаю, что в этой игре стоит ждать победу англичан на ноль, потому как Румыния в шести из десяти последних матчах регулярно проигрывает. Сейчас серия из трёх поражений подряд, Англия выигрывает дома и в пяти матчах пропустила только один мяч. Сложно представить, что румынам хватит качества для хорошей игры в атаке».