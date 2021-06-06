Финляндия — Канада: где покажут финал ЧМ-2021 в прямом эфире, по какому каналу смотреть

6 июня состоится матч финала чемпионата мира – 2021 Финляндия — Канада. Начало игры — в 20:15 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».



Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу финнов в основное время можно с коэффициентом 2.65, а успех канадцев оценён букмекерами в 2.50.



Букмекеры считают, что матч финала ЧМ-2021 Финляндия — Канада не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.98, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.88. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.05. Гол в первые десять минут идёт за 1.93.



Итоговая победа Финляндии оценена в 2.00, а успех сборной Канады — в 1.92. Ставки на гол в пустые ворота принимаются за 4.00.