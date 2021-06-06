Финляндия — Канада: прогноз Александра Кожевникова на финальный матч ЧМ-2021

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР Александр Кожевников сделал прогноз на финал чемпионата мира по хоккею Финляндия — Канада.

Ставка: победа Финляндии за 2.50.

«У меня практически нет сомнений в том, что финны защитят титул. Ещё раз повторюсь, канадцы просто никакие. Им всего-навсего повезло. Каким-то чудом попали в финал, куда их изначально вытащили немцы, обыграв хозяев этого чемпионата латвийцев.



«Суоми» больше заслуживают золотых медалей. Подопечные Юкки Ялонена умеют терпеть. Вот закатят одну шайбочку и уйдут в защиту, засушат матч. Канадцы будут ждать от них ошибок, может, подловят. Может, нет. Уж как пойдёт у них игра. Они не станут действовать первым номером.



Думаю, Финляндия подловит Канаду на контратаках и сделает своё дело. На протяжении всего турнира не было ни одного матча, в котором номинальные гости что-то показали. Всё время ждали каких-то ошибок, забрасывали одну шайбу и доводили до конца игры».