Серена Уильямс — Елена Рыбакина: прогноз Ильи Родина на матч «Ролан Гаррос»

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» Серена Уильямс — Елена Рыбакина.



Ставка: тотал больше 9.5 эйса за 1.96, победа Рыбакиной за 3.02.

«Сначала сразу замечу, что я прекрасно осознаю, что уровень соперниц Елены был не самым высоким. Жакмо, Хибино и Веснина это даже не Коллинз, Бузарнеску и Бегу у Серены. Но на этом уровне Рыбакина показала себя сверх круто, особенно поражают 12 эйсов в матче против Весниной. Собственно говоря, этот показатель и станет нашей первой ставкой на этот матч.



1. Эйсы. Первое, что поражает, это коэффициент на победу по эйсам Елены Рыбакиной?! Аж за 2.66 предлагают букмекеры купить её победу в этой дуэли! А почему Рыбакина не сможет повторить 12 подач навылет, как с Весниной? Как бы там не было, но с эйсами играть против Серены опасно, поэтому предлагаю пойти в ногу! Средние показатели теннисисток по эйсам на турнире составляют 5 и 6 эйсов, а общий тотал заявляют в 9.5, по силам? Вполне.



2. Исходы. Опять пойду вместе с андердогом. Я видел все игры Серены в Париже и скажу так: да, по традиции, орёт на корте, побеждает, но соперницы дрожащие выходят. Коллинз от своей прыти просто-напросто перестала попадать по мячу. Бегу испугалась сама себя в первом сете. Бузарнеску провалилась в третьем сете. Не было достойных соперниц у Серены. Какая-нибудь Ига Свёнтек уже положила бы на лопатки киборга из США. А по силам ли Рыбакиной? Я бы рискнул!»