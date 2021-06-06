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Флойд Мейвезер — Логан Пол: прогноз Александра Емельяненко на бой

Флойд Мейвезер — Логан Пол: прогноз Александра Емельяненко на бой
Алексей Серяков
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Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой Флойд МейвезерЛоган Пол.

Ставка: победа Мейвезера нокаутом за 1.50.

«Этой ночью Мейвезеру будет легко. Абсолютный чемпион мира, как-никак. Что в плане бокса ему может предложить Пол? Да ничего. Его некоторое превосходство в массе и росте останется лишь на бумаге. А Пол окажется на настиле ринга. Тут и спорить нечего. Высочайший класс Мейвезера никуда не делся после завершения карьеры в 2015 году. И это ощутил на себе Макгрегор в 2017-м.

Мейвезеру противостояли лучшие боксёры планеты. Чемпионы. А тут просто блогер с претензией на хороший пиар. В плане бокса обсуждать навыки Пола не вижу смысла. Зачем обсуждать то, чего нет?

Я полностью уверен, что бой завершится досрочно. Флойд сам решит, какой это будет раунд. Не удивлюсь, если в рамках рекламы и доказательства своей хорошей физической формы Мейвезер немного побоксирует. Возможно даже, позволит Полу выбросить пару-тройку серий.

Но то, что бой закончится раньше финального гонга – это несомненно. Мейвезер — непобежденный чемпион. Таким и останется после боя».

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