Флойд Мейвезер — Логан Пол: прогноз Александра Емельяненко на бой

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко дал прогноз на бой Флойд Мейвезер — Логан Пол.



Ставка: победа Мейвезера нокаутом за 1.50.

«Этой ночью Мейвезеру будет легко. Абсолютный чемпион мира, как-никак. Что в плане бокса ему может предложить Пол? Да ничего. Его некоторое превосходство в массе и росте останется лишь на бумаге. А Пол окажется на настиле ринга. Тут и спорить нечего. Высочайший класс Мейвезера никуда не делся после завершения карьеры в 2015 году. И это ощутил на себе Макгрегор в 2017-м.



Мейвезеру противостояли лучшие боксёры планеты. Чемпионы. А тут просто блогер с претензией на хороший пиар. В плане бокса обсуждать навыки Пола не вижу смысла. Зачем обсуждать то, чего нет?



Я полностью уверен, что бой завершится досрочно. Флойд сам решит, какой это будет раунд. Не удивлюсь, если в рамках рекламы и доказательства своей хорошей физической формы Мейвезер немного побоксирует. Возможно даже, позволит Полу выбросить пару-тройку серий.



Но то, что бой закончится раньше финального гонга – это несомненно. Мейвезер — непобежденный чемпион. Таким и останется после боя».