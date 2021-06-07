Финляндия — Канада: результат финала ЧМ-2021, как сыграли, кто победил, какой счёт

Сборная Канады одержала победу в финале ЧМ-2021 над Финляндией по итогам овертайма со счётом 3:2 (1:0, 0:1, 1:1, 1:0).



На девятой минуте Оливер Каски отдал передачу на стоящего у ворот Микаэля Руохомаа, который развернулся перед голкипером и направил шайбу в пустой угол. На 25-й минуте Коннор Браун бросил от синей линии и попал в перекладину, от которой шайба отскочила в Макса Комтуа. После отскока в грудь хоккеист клюшкой добил шайбу в пустые ворота.



На 46-й минуте Петтери Линдбом броском с левого пятака в дальний угол снова вывел вперёд сборную Финляндии.На 53-й минуте канадцы реализовали большинство. Макс Комтуа, находясь спиной к воротам финнов, отдал передачу на Адама Хенрика, который сравнял счёт. Ранее во втором периоде шайбу Хенрика отменили из-за офсайда.



В овертайме после контратаки шайбу забросил Ник Пол на седьмой минуте.

Ставки на ничью принимались за 4.18: выигрыш с 1000 рублей составил бы 4180 рублей. Успех Финляндии шёл за 2.50, успех Канады — за 2.65.

Тотал меньше 4.5 шайбы шёл за 1.76, итоговая победа Канады — за 2.00, а точный счёт 2:2 — за 10.70.