Мейвезер — Пол: результат боя, статистика ударов

В ночь на 7 июня в Майами на арене Hard Rock Stadium состоялся выставочный поединок между 44-летним легендарным боксёром Флойдом Мейвезером и 26-летним блогером Логаном Полом.



Регламентом было предусмотрено проведение восьми раундов по три минуты. При условии, что схватка продлится всё предусмотренное время, победитель объявлен не будет, и так и произошло. При этом нокдауны и нокауты правилами были разрешены.



Логан Пол за время боя выбросил в два раза больше ударов (217:107), но по точным ударам предпочтительнее оказался Флойд Мейвезер (43:28).

Ставки на ничью принимались с коэффициентом 18.0: выигрыш с 1000 рублей составил бы 18 тыс. рублей. Тотал больше 5.5 раунда оценивался в 1.72, а тотал больше 6.5 раунда — в 2.15.