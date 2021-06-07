Германия — Латвия: прогноз Дмитрия Симонова на товарищеский матч

Известный спортивный журналист Дмитрий Симонов дал прогноз на товарищеский матч по футболу Германия — Латвия.



Ставка: победа Латвии с форой (+4) за 1.83.



«Это последний матч Германии перед началом чемпионата Европы.



Понятно, что в этом матче есть явный фаворит — это немцы. Там коэффициент на победу Германии какой-то чисто символический — 1.02. То есть никто не верит, что в этой встрече латвийцы могут что-то противопоставить немцам.



Однако меня прельщает поставить на победу Латвии с очень большой плюсовой форой, а именно (+4). Этот вариант оценивается коэффициентом 1.83. Мне нравится такая история. Букмекеры оценивают событие примерно в 50%. Мне кажется, что вероятность того, что латвийцы не проиграют с разницей более чем в 4 мяча, всё же выше.



Объясню почему. Я не вижу никакого смысла сборным в последнем матче устраивать погром и разносы. Все команды предпочитают экономить силы, поэтому может быть разумная ротация. Для тренера куда важнее результата провести финальные связи, эксперименты. Оценить готовность конкретных футболистов и понять взаимодействие внутри команды. В общем, не думаю, что немцы будут избивать Латвию и чувствовать запах крови.



Во-вторых, я посмотрел результаты Латвии. Да, они не самые положительные, но эта сборная очень давно никому не проигрывала с крупным счётом. За последние пару лет латвийцы с разницей более чем в четыре мяча не проигрывали. Да, они уступали с разницей в 1-2 мяча. С некоторыми крупными командами даже удавалось сыграть вничью. Латвия — это такой крепкий соперник, который может отстоять у своих ворот.



Мне кажется, что ставка на Латвию с форой (+4) за 1,83 — это очень хорошая сделка, которую я и выбираю. Мне кажется, что если немцы и выиграют у Латвии, то с разницей в 2-3 мяча, но вряд ли больше, чем в четыре», — сказал Симонов.