Украина — Кипр: ставка Максима Калиниченко на товарищескую встречу перед Евро-2020

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал свою ставку на товарищеский матч Украина — Кипр.



Ставка: победа Украины и ТМ 2.5 за 2.85.



«Украина встретится с Кипром в рамках товарищеского матча перед Евро-2020. По вывеске кажется, что это будет проходная игра для команды Шевченко. Но я склоняюсь к тому, что в этом матче не всё так просто.



Кипр не такой лёгкий соперник, каким может показаться. Если судить по последним матчам этой островной сборной, то она сейчас находится в неплохой форме. Недавно Кипр играл, например, с Хорватией. Финалист ЧМ-2018 смог обыграть его всего со счетом 1:0.



Также Кипр в одном из последних матчей обыграл Словению (1:0), которая Россию, например, смогла в то же время обыграть со счётом 2:1. Так что эта национальная команда не так проста. Украинцам придётся немного повозиться в этом товарищеском матче.



Команда Шевченко подходит к Евро-2020 в достаточно неплохой форме. Сейчас она идёт на серии из пяти матчей без проигрышей. Все эти игры приходятся на 2021 год. Так что Украина ещё не знала поражений в этом календарном году. В этом матче серия может продолжиться.



В последний раз подопечные Шевченко играли с не самым простым соперником – с Северной Ирландией. В матче с ней украинцы смогли быстро открыть счёт, а потом уже доигрывали матч. Но больше Украина не смогла забить сопернику – 1:0.



Мне кажется, Кипр чем-то похож по стилю на Северную Ирландию. Так что, думаю, что эта товарищеская встреча может пройти по похожему сценарию. Украина снова выиграет, но голов будет немного.



Предлагаю заключить пари на выигрыш Украины в этом матче, а также на тотал мячей меньше 2,5», — сказал Калиниченко.