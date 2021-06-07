Евро-2020: прогноз Александра Мостового на выступление сборной России

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал прогноз на перспективы выступления сборной России на Евро-2020.
Ставка: Россия выйдет в плей-офф за 1.43.
«Уже 12 июня сборная России проведёт свой первый поединок на главном футбольном форуме Европы, в котором сыграет против Бельгии. Как выступит российская команда? Как далеко зайдёт? Чего ждать от подопечных Станислава Черчесова?
Трудно вообще представить, что мы увидим на предстоящем чемпионате Европы. Во-первых, такой большой турнир будет впервые проходить в таком формате. Во-вторых, такой представительный футбольный форум впервые пройдёт во время пандемии, которую никто ещё не отменял. Где-то команды сыграют, где-то матчи уже отменили, где-то болельщики будут, где-то нет.
Чемпионат проведут в любом случае, к тому же играть без болельщиков уже все привыкли и так уже прошёл последний европейский сезон в ТОП-5 турниров континента, и не только. Всё это делает любые прогнозы очень трудными.
У сборной России есть огромное преимущество домашнего стадиона, где мы проведём две игры, к тому же в присутствии собственных болельщиков. Предполагаю, что с Бельгией мы сыграем вничью и обыграем финнов, что нам даст четыре очка и путёвку в плей-офф.
С одной стороны, всё просматривается нормально, но с другой —Станислав Черчесов уже пять лет у руля сборной и команда ничего не выиграла, что не может не настораживать. Мы живём тем, что мы что-то наиграли на чемпионате мира, но на самом деле побед пока нет.
На первом этапе вижу преимущество своего поля и болельщиков и надеюсь на выход из группы», — сказал Мостовой.
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