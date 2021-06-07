Рафаэль Надаль — Янник Синнер: ставка Надежды Петровой на игру «Ролан Гаррос»

Известная в прошлом теннисистка, бывшая третья ракетка мира, победительница двух Итоговых чемпионатов WTA, бронзовый призёр Олимпийских игр и победительница 37 турниров WTA Надежда Петрова сделала ставку на матч «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль — Янник Синнер.



Ставка: ТМ 30.5 за 1.85.



«Король земли, король «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль (ныне третья ракетка мира) будет играть против молодого итальянца 19-летнего Янника Синнера (19-я ракетка мира). Надаль очень хорошо здесь смотрится, прошел все свои матчи в трёх сетах, ничего лишнего не делает, старается не тратить лишних сил. У Синнера был марафонский матч в первом круге против француза Пьера-Юга Эрбера. Поединок длился три с половиной часа! Во втором и третьем кругах Синнер побеждал боле легко. В последнем матче против шведа Микаэля Имера он выглядел великолепно, сыграл очень чисто и выиграл в трёх сетах.



Два раза Надаль и Синнер встречались между собой. Причём оба раза на земляном покрытии. В том году на «Роллан Гаррос» в трёх сетах Надаль выиграл, и в этом году в Риме испанец одержал победу в двух сетах. Надаль физически отлично готов. Не стоит забывать, что ему уже 34 (!) года. Он будет затягивать розыгрыш, тащить всё, играть неудобно для Синнера. Не думаю, что итальянец сможет выдержать марафонский матч с Надалем. У Рафаэля хорошая сетка турнира, до полуфинала он должен легко доходить. Ставлю на «тотал меньше 30.5», — сказала Петрова.