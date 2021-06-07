Германия — Латвия: прогноз Ивана Млечного на контрольный матч 7 июня

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на товарищеский матч по футболу Германия — Латвия.



Ставка: победа Латвии с форой (+4) за 1.80.



«Ну что, друзья, совсем скоро стартует чемпионат Европы, и сейчас команды катают свои последние товарищеские матчи — и хочется поговорить про игру между сборными Германии и Латвии. Вообще очевидно, что Германия — фаворит в этой игре. Но действительно ли нас ждёт разгром? У меня есть одна мысль насчёт этого матча, и растягивать её на большие письмена совсем не хочется.



Немцы, конечно же, должны побеждать, но букмекер предполагает, что сделают они это с разгромным счётом. Исход, при котором Германия одержит победу в четыре мяча, букмекеры предлагают за коэффициент 1.75. За последний год Германия не побеждала с таким счётом никого, и почему все думают, что они сделают это в матче с Латвией, — непонятно. На носу Евро-2020, и я уверен, что Йоахим Лёв не ставит задачи засунуть в ворота Латвии столько голов, сколько людей помещается в классический седан. Также и Латвия не проигрывала с таким счётом уже очень давно. Единственное, что может повлиять на этот исход, это если вдруг тренерский штаб сборной Латвии даст отдохнуть своим игрокам перед матчем за великий Балтийский Кубок (если кто-то не знает, это кубок, в котором участвуют три команды: Латвия, Эстония, Литва). Конечно же, такого не должно происходить, ведь не каждый раз удаётся сыграть с такой сборной, как Германия.



Мой прогноз на эту встречу — сборная Латвии с форой +4. Коэффициент 1.8 на такой исход должен с лёгкостью заходить!», — сказал Млечный.