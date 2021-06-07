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Марта Костюк — Ига Свёнтек: прогноз Ильи Родина на игру 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Марта Костюк — Ига Свёнтек: прогноз Ильи Родина на игру 1/8 финала «Ролан Гаррос»
Пётр Кондаков
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Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч 1/8 финала «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек — Марта Костюк.

Ставка: победа Костюк по эйсам за 1.56.

«Вроде игр достаточно сегодня на открытом чемпионате Франции по теннису, но нет у меня уверенности ни в одном из них, что касается исхода. Правда, стоит отметить, что мужские баталии ещё не разбирал. Единственное, что понравилось, — это ставка на статистику в матче Костюк против Свёнтек. Мне нравится, как Костюк подает на «Ролан Гаррос».

Более того, по статистике средние показатели эйсов за матч со стороны Марты — 4,3 эйса за матч. Этот же показатель, но у Иги Свёнтек, идёт в районе 1.33 за игру. Учитывая, что обе сыграли одинаковое количество сетов, считаю коэффициент на победу Костюк по подачам навылет неплохим выбором», — сказал Родин.

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