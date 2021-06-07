Марта Костюк — Ига Свёнтек: прогноз Анны Чакветадзе на встречу «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Марта Костюк — Ига Свёнтек в 1/8 финала «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.



Ставка: индивидуальный тотал Костюк больше 6.5 за 1.86.



«В следующем круге Марта Костюк сыграет с Игой Свёнтек. Все абсолютно не верят в Костюк и боготворят Свёнтек. Всё понятно почему. В прошлом году она выиграла этот турнир и в этом году легко обыгрывает своих соперниц.



Я видела встречу Костюк с Мугурузой, и там она мне очень понравилась, хотя Мугурса сыграла явно не на 100 процентов. Всё-таки было видно, что Костюк очень быстро передвигается по корту. Её физическое состояние радует. Были у неё сложности по ходу сезона и коронавирус в том числе, но сейчас она все их преодолела. Сейчас Костюк вышла если не на пик своей формы, то находится очень близко.



Да, Свёнтек будет на неё давить, да, она будет играть в высоком темпе. Но я думаю, что за счёт быстрых ног Костюк сумеет навязать борьбу в этом матче, так что Костюк выиграет больше 6,5 гейма», — сказала Чакветадзе.