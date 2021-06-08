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Франция — Болгария: ставка Максима Калиниченко на товарищеский матч

Франция — Болгария: ставка Максима Калиниченко на товарищеский матч
Пётр Кондаков
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Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на товарищеский матч Франция — Болгария.

Ставка: победа Франции и ТМ 3.5 за 1.99.

«Франция примет дома Болгарию в рамках товарищеской игры. Думаю, особой интриги в этом матче нет.

Франция, несомненно, берёт прицел на победу на Евро-2020. И такие планы команды Дешама вполне логичны, она действительно сейчас является одной из сильнейших сборных в Европе. Возможно, многие уже немного привыкли к нынешнему состоянию сборной Франции. Всё-таки состав у неё с ЧМ-2018 кардинально не изменился. Однако Дешам придумал, как удивить своих соперников.

Тренер вызвал в сборную «изгоя» национальной команды – Карима Бензема. Это игрок действительно заслуживал играть на Евро. В своём достаточно немолодом возрасте он всё ещё является одним из основных игроков «Реала», часто приносит ему победы своими голами.

Болгары же сейчас вряд ли могут что-то противопоставить французам. Так, они не смогли победить более равного соперника на днях – сборную России. Против тактических и позиционных перестановок Черчесова Болгария ничего не смогла сделать. Так что и в матче с Францией она явно не преподнесёт нам сюрпризов.

В этом матче единственный вопрос в том, как много забьёт Франция. В её победе я, конечно, не сомневаюсь. Однако до Евро-2020 осталось совсем немного, и я не считаю, что французы будут оставлять все силы на поле в этой игре. По моему мнению, команда Дешама если и выиграет, то с небольшим счётом», — сказал Калиниченко.

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