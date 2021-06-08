Турция — Россия: прогноз Александра Аксёнова на матч волейбольной Лиги наций

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Александр Аксёнов, специализирующийся на российском и итальянском футболе, а также волейболе, дал прогноз на матч Турция — Россия в волейбольной Лиге наций.



Ставка: победа Турции с форой (-5.5) за 1.72.



«Женская сборная России победила в двух последних матчах, с Доминиканской Республикой и Таиландом, но успех получился достаточно сдержанным — не удалось добиться быстрого успеха. И это, конечно, тревожит. У нас так и не получается показать стабильной игры. Плюс небольшое повреждение получила Евгения Старцева, без которой подопечные Сержио Бузато не всегда готовы идеально комбинировать.



Наш следующий соперник — это Турция, которая играет в основном составе и которая неожиданно уступила доминиканкам. До этого турчанки почти не проигрывали, и, честно говоря, не думаю, что матч с нами будет для них неудачей — для Турции российская команда всегда является невероятным раздражителем. К тому же наша сборная именно третий матч уик-энда, как правило, проводит слабо. Так что скорее Турция будет ближе к победе», — сказал Аксёнов.