Чехия — Албания: ставка Александра Мостового на контрольный матч перед Евро-2020

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на товарищеский матч Чехия — Албания.



Ставка: ничья за 3.50.



«Сборная Чехии какая-то недружелюбная – команда всего один раз за последние четыре года сыграла вничью. Впрочем, результат есть, что самое главное.



Сегодняшние хозяева пробились на Евро-2020 со второго места в группе с Англией. В Лиге Наций «народная команда» заняла первое место и пошла на повышение в классе.



В стартовых матчах квалификации на ЧМ-2022 «локомотив» обыграл Эстонию (6:2), сыграл вничью с Бельгией (1:1) и не справился на выезде с Уэльсом (0:1).



Албания не смогла во второй раз подряд пробить дорогу в финальный турнир на Евро. В отборочном турнире команда заняла только четвёртое место, хотя лично я ждал от неё большего. Неплохо сыграла команда гостей в Лиге Наций, но там были равные по силе соперники.



Старт отбора на чемпионат мира в Катаре прошел успешно – две победы и поражение от Англии.



С каждым днём старт главных матчей континентального первенства все ближе и ближе, что отразится на результате этой игры. Я жду на поле всех основных игроков хозяев, которые отработают различные тактические варианты.



Скорее всего, без голов не обойдётся и оба соперника сумеют добраться до чужих ворот. В этой дуэли я не отдам предпочтение никому и ожидаю результативного мирного исхода, тем более что у хозяев явная нехватка именно ничьих», — сказал Мостовой.