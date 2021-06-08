Стефанос Циципас — Даниил Медведев: прогноз Анны Чакветадзе на игру «Ролан Гаррос»

Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Стефанос Циципас — Даниил Медведев в 1/4 финала «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.
Ставка: победа Медведева с форой по сетам (+1.5) за 1.95.
«Два красавца сразятся между собой. Не любят они друг друга. Циципасу игра Медведева не подходит в первую очередь из-за того, что Даня цепко играет на задней линии. Он хорош на контратаке, а Циципас любит атаковать на паузе, выходит к сетке.
Обычно Медведев видит направление ударов Циципаса и обводит его. У них были и сложные матчи, и лёгкие, но в общем и целом Циципасу стиль Медведева неудобен.
Тем не менее на грунте Циципас очень хорош. Он выиграл два турнира и спокойно прошёл свою сетку. Но мне кажется, что Медведев поверил в свои силы на грунте и как минимум два сета выиграет», — сказала Чакветадзе.
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