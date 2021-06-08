Парагвай — Бразилия: прогноз Игоря Кытманова на матч квалификации ЧМ-2022

Известный спортивный комментатор, бывший ведущий радиостанции «Спорт FM», специалист по южноамериканскому и итальянскому футболу Игорь Кытманов дал прогноз на матч квалификации на чемпионат мира Парагвай — Бразилия.



Ставка: победа Парагвая с форой (0) за 4.65.



«Парагвай — Бразилия — это отборочный матч чемпионата мира. Напомню, сейчас в Бразилии, конечно же, вообще другая тема главная — это отнюдь не игра с Парагваем, а возможная отставка и скандал с президентом федерации футбола Бразилии Кабоклом. Естественно, это демарш бразильской команды и нежелание команды участвовать в Кубке Америки, который был перенесён в Бразилию.



После матча с Парагваем будет объявлено об участии или же неучастии игроков сборной Бразилии в предстоящем турнире. Опять-таки возможное пребывание Тито на посту главного тренера, который может поддержать своих игроков. В общем, целый клубок проблем, несмотря на это, свою последнюю встречу бразильцы, пусть и не без труда, выиграли у неплохо стартовавшей команды Эквадора. Победа пришла к бразильцам уже в конце матча.



Что касается этой игры, то я напомню, что Бразилия всегда в последнее время тяжело играла с Парагваем. Предыдущий матч Парагвая с уругвайской командой в Монтевидео доказал, что этот соперник может не столь высококлассный, но и весьма и весьма колючий и неуступчивый. Бразильцы в Асунсьоне периодически теряют очки, иногда даже проигрывают. В общем-то, Парагвай — это та команда, которая не считается с авторитетами. На этот раз, я думаю, время пришло. Пять побед подряд одержала уже бразильская команда, даже исходя из логики, где-то она уже должна очки и потерять. Возможно, не проиграть, но потеря очков, тем более на таком не лучшем эмоциональном фоне, вполне вероятна. Мне кажется, Парагвай с форой и коэффициентом больше 4 — это вполне любопытная ставка», — сказал Кытманов.