Колумбия — Аргентина: прогноз Алексея Смирнова на игру квалификации ЧМ-2022

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на финальный матч отборочного раунда к чемпионату мира 2022 года Колумбия — Аргентина.
Ставка: победа Аргентины с форой (0) за 1.83.
«Результаты прошлого тура могут сбивать с толку, намекая на хорошую форму хозяев и проблемы гостей. По факту же Колумбия совсем не доминировала над Перу, но смогла воспользоваться одним шансом незадолго до конца первого тайма и забить ещё два мяча, пока соперник играл в меньшинстве. Аргентина же провела довольно яркий матч, в котором успех отвернулся от неё во многом из-за прекрасных сейвов Клаудио Браво.
Плюсы колумбийцев кроются в силовой борьбе и игре на втором этаже. С такой командой можно справиться за счёт скоростных действий низом. Это именно то, что могут предложить подопечные Лионеля Скалони коллективу Рейнальдо Руэды. На данном этапе мне кажется, что быстрая игра Месси и компании не позволит оппонентам претендовать на победу. Мой выбор – Ф2(0)», — сказал Смирнов.
- 8 июня 2021
-
20:00
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 7 июня 2021
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:04
-
08:01
-
02:30
- 6 июня 2021
-
23:30
-
21:00
-
20:00
-
19:15
-
19:00
-
18:15
-
17:45
-
17:30
-
17:00
-
16:15
-
15:45