Колумбия — Аргентина: прогноз Алексея Смирнова на игру квалификации ЧМ-2022

Профессиональный гандикапер Алексей Смирнов дал прогноз на финальный матч отборочного раунда к чемпионату мира 2022 года Колумбия — Аргентина.



Ставка: победа Аргентины с форой (0) за 1.83.



«Результаты прошлого тура могут сбивать с толку, намекая на хорошую форму хозяев и проблемы гостей. По факту же Колумбия совсем не доминировала над Перу, но смогла воспользоваться одним шансом незадолго до конца первого тайма и забить ещё два мяча, пока соперник играл в меньшинстве. Аргентина же провела довольно яркий матч, в котором успех отвернулся от неё во многом из-за прекрасных сейвов Клаудио Браво.



Плюсы колумбийцев кроются в силовой борьбе и игре на втором этаже. С такой командой можно справиться за счёт скоростных действий низом. Это именно то, что могут предложить подопечные Лионеля Скалони коллективу Рейнальдо Руэды. На данном этапе мне кажется, что быстрая игра Месси и компании не позволит оппонентам претендовать на победу. Мой выбор – Ф2(0)», — сказал Смирнов.