Португалия — Израиль: ставка Максима Калиниченко на товарищеский матч

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной Украины Максим Калиниченко сделал ставку на товарищеский матч Португалия — Израиль.
Ставка: победа Португалии с форой (-1.5) за 1.99.
«В рамках товарищеского матча нас ждёт встреча сборных Португалии и Израиля. Их игра пройдёт в Лиссабоне и вряд ли удивит нас неожиданным результатом.
Несомненно, для португальцев это будет проходной матч. Сейчас команды-участницы Евро-2020 проводят последние товарищеские встречи, тренеры заканчивают подготовительную работу, проверяют свои схемы, а игроки пытаются прийти в максимально хорошие кондиции перед большим турниром.
Португалия как обладательница кубков на Евро-2016 и Лиги наций — 2019 считается фаворитом и этого розыгрыша. Так что ожидания от выступлений этой команды большие. Плюс Криштиану Роналду, возможно, проводит один из своих последних больших турниров со сборной. В грязь лицом он точно не собирается ударить.
И в матче с Израилем команда Сантуша должна показывать уверенный футбол. Соперник далеко не самый сильный, так что ещё одна крупная победа почти у португальцев в кармане. Израильтяне, конечно, редко играют с топовыми сборными. Их максимум в последнее время — проигрыш с Данией (0:2) и ничья с Шотландией (1:1). В других матчах соперники у Израиля были ещё слабее.
А вот Португалия несколько дней назад проводила важный товарищеский матч с одним из конкурентов на звание победителя Евро-2020 — Испанией. Однако обе команды больше присматривались друг к другу и не хотели оставлять все силы на поле. В итоге их встреча завершилась нулевой ничьей. Повторения перестрелки голами, как на ЧМ-2018, мы не увидели.
Однако это не означает, что в матче с Израилем португальцы тоже будут склоняться к пассивному и оборонительному футболу. Тут-то как раз Криш и его компания смогут немного отдохнуть и поиграть в своё удовольствие. Жду выигрыша Португалии с отрывом в счёте. Предлагаю заключить пари на победу португальцев с форой (-1.5) мяча», — сказал Калиниченко.
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