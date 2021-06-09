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Кори Гауфф — Барбора Крейчикова: прогноз Ильи Родина на матч «Ролан Гаррос»

Кори Гауфф — Барбора Крейчикова: прогноз Ильи Родина на матч «Ролан Гаррос»
Пётр Кондаков
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Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» Кори Гауфф — Барбора Крейчикова.

Ставка: Гауфф сделает больше двойных ошибок за 1.78.

«Не совсем понимаю, почему вероятность на победу американки Гауфф по такому теннисному элементу, как «двойные ошибки», букмекерские конторы выставляют около 40%. Кори Гауфф — это мисс непредсказуемость, мисс двойная ошибка. Кори очень часто заряжает в сетку, в аут, куда угодно, только не в нужный квадрат при своей подаче.

Поэтому периодически можно увидеть космические, если хотите, путинцевские (теннисистка из Казахстана) показатели по обилию двойных. Правда, бывают и такие показатели, как в матче против Жабер — отсутствие «двойных». Но это больше исключение из правил.

А что статистика? А здесь средние 4,33 ошибки у Кори против 2 ошибки Барборы», — сказал Родин.

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