Кори Гауфф — Барбора Крейчикова: прогноз Ильи Родина на матч «Ролан Гаррос»

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» Кори Гауфф — Барбора Крейчикова.
Ставка: Гауфф сделает больше двойных ошибок за 1.78.
«Не совсем понимаю, почему вероятность на победу американки Гауфф по такому теннисному элементу, как «двойные ошибки», букмекерские конторы выставляют около 40%. Кори Гауфф — это мисс непредсказуемость, мисс двойная ошибка. Кори очень часто заряжает в сетку, в аут, куда угодно, только не в нужный квадрат при своей подаче.
Поэтому периодически можно увидеть космические, если хотите, путинцевские (теннисистка из Казахстана) показатели по обилию двойных. Правда, бывают и такие показатели, как в матче против Жабер — отсутствие «двойных». Но это больше исключение из правил.
А что статистика? А здесь средние 4,33 ошибки у Кори против 2 ошибки Барборы», — сказал Родин.
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