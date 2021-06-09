«Фонбет» выделит по 1 млн рублей на благотворительность за каждый гол России на Евро-2020

К чемпионату Европы по футболу, который пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, «Фонбет» совместно со сборной России подготовил новую благотворительную инициативу. За каждый гол национальной команды, забитый в рамках турнира, компания выделит 1 млн рублей на благотворительность. Адресатов помощи будут выбирать авторы голов.



Подобная инициатива уже реализовывалась «Фонбет» в 2020 году. Тогда компания выделила 1 млн рублей на благотворительность за первый гол ПФК ЦСКА в сезоне-2020/2021 РПЛ. Забивший гол полузащитник армейцев Константин Кучаев решил помочь рязанскому Дому ребёнка.



«В обществе в целом и в спорте в частности сфера устойчивого развития и социальной ответственности сделала большой шаг вперёд. Меня вдохновляет, что сотрудничество социально ответственного партнёра и РФС принесёт пользу и сделает кого-то счастливее», — заявил руководитель проектного офиса по устойчивому развитию и социальной ответственности РФС Алексей Смертин.



«Фонбет» — официальный спонсор сборной России по футболу. Нашей совместной инициативой мы хотим выразить поддержку всем, кто в ней нуждается. Евро-2020 — праздник футбола, которого все мы ждём с нетерпением. Мы хотим, чтобы каждый гол сборной России на этом турнире принёс не только массу положительных эмоций болельщикам, но и изменил жизни многих людей. Наша инициатива придаст каждому голу сборной особенную ценность, а возможность конвертировать забитый мяч в материальную помощь станет сильной дополнительной мотивацией для игроков», — подчеркнул генеральный директор БК «Фонбет» Александр Парамонов.



«Фонбет» активно участвует во многих благотворительных проектах. В рамках программы «Ставка на добро» с апреля 2020 года компания выделила на благотворительность свыше 119 млн рублей. Узнать больше об акциях и инициативах «Фонбет» можно на сайте компании и странице программы «Ставка на добро».