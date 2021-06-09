Португалия — Израиль: прогноз Ивана Млечного на товарищескую игру перед Евро-2020

Известный рэп-исполнитель, баттл-МС, экс-футболист «Зоркого» Иван Млечный дал прогноз на товарищеский матч по футболу Португалия — Израиль.



Ставка: победа Португалии в 1-2 гола за 1.93.



«Совсем скоро стартует чемпионат Европы — 2020, команды проводят свои последние товарищеские матчи. Сборная Португалии свою подготовку к турниру решила закончить матчем с Израилем, ну что же, давайте разбираться.



Сборная Португалии перед этой игрой провела товарищеский матч со сборной Испании, в котором, как я и предсказывал, итогом стала нулевая ничья. Испанцы полностью владели мячом, но каких-то особо острых подходов к воротам Руя Патрисиу не было. Пепе и Фонте очень хорошо наладили дела в обороне, так что на Евро дальнейшие дела будут за линией атаки, где Роналду вместе с молодыми Феликсом и Жоту должны искать моменты у чужих ворот. Огромный объём работы в опорной зоне совершил Данилу, отыграв всю встречу.



У Израиля не самая сильная по европейским меркам сборная. Команда не попала на Евро-2020, а в квалификациях к чемпионату мира пока может довольствоваться лишь третьим местом. Опережает её Шотландия, которая как раз и помешала Израилю попасть на нынешний чемпионат Европы. Израиль уступил ей в стыковых матчах.



Букмекеры прогнозируют безоговорочную победу сборной Португалии, но мне не особо верится в то, что подопечные Фернанду Сантуша в пух и прах разделаются со своими соперниками. Всё-таки не каждый день израильтянам предоставляется возможность поиграть против Роналду и компании. Мой прогноз на эту встречу — сборная Португалии одержит победу с разницей в 1-2 мяча», — сказал Млечный.