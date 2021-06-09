Евро-2020: прогноз Артура Петросьяна на группу А
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Футбольный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на выступления группы А на Евро-2020. В этом квартете выступят Италия, Швейцария, Турция и Уэльс.
Ставка: Уэльс не выйдет из группы за 2.00.
«Сборная Уэльса, думаю, из группы не выйдет. Во-первых, прямо сейчас она уступает по уровню трём соперникам. У итальянцев отличная атакующая команда, и она вполне может на этом Евро на удивление многим выстрелить, у швейцарцев играющая, тактически грамотная, интересная команда, как и у турок, у которых подобрался сильнейший за последние годы коллектив. Ну а во-вторых, календарь валлийцев — против Турции им играть в Баку, а против Италии — в Риме, то есть, по сути, два ключевых матча они будут проводить на выезде», — сказал Петросьян.
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