Евро-2020: прогноз Артура Петросьяна на группу А

Футбольный журналист Артур Петросьян сделал прогноз на выступления группы А на Евро-2020. В этом квартете выступят Италия, Швейцария, Турция и Уэльс.



Ставка: Уэльс не выйдет из группы за 2.00.



«Сборная Уэльса, думаю, из группы не выйдет. Во-первых, прямо сейчас она уступает по уровню трём соперникам. У итальянцев отличная атакующая команда, и она вполне может на этом Евро на удивление многим выстрелить, у швейцарцев играющая, тактически грамотная, интересная команда, как и у турок, у которых подобрался сильнейший за последние годы коллектив. Ну а во-вторых, календарь валлийцев — против Турции им играть в Баку, а против Италии — в Риме, то есть, по сути, два ключевых матча они будут проводить на выезде», — сказал Петросьян.