Новак Джокович — Маттео Берреттини: прогноз Сергея Фомина на игру «Ролан Гаррос»

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч 1/4 финала «Ролан Гаррос» Новак Джокович — Маттео Берреттини.



Ставка: победа Берреттини с форой (+7) за 1.75.



«В сете от вылета с «Гарроса» был Джокович на стадии 1/8 финала, но молодому итальянцу Лоренцо Музетти не хватило сил (скорее психологических) дожать мирового теннисного лидера. На очереди ещё один итальянец, более опытный и мастеровитый, которому также по силам будет Новаку борьбу навязать. Забавный факт: в этом матче встретятся триумфаторы белградских турниров, проводимых не так давно — Маттео забрал первый, Новак — второй, аккурат перед «Гарросом».



Джокович в принципе не лучшим образом грунтовый отрезок проводит, даже на домашних турнирах проблемы испытывал. Уступал Эвансу и Карацеву, отдал сет словаку Мартину. Возраст начинает брать своё, и возможностей увидеть оптимального Новака (как, впрочем, любого из «Большой тройки») остаётся всё меньше, и они явно не связаны с грунтом.



У Берреттини же хороший сезон с титулом в Белграде и финалом мадридского «Мастерса», да и здесь пока ни сета не отдал соперникам. В четвертьфинал прошёл на отказе до матча Роджера Федерера, тем самым сэкономив силы. Полагаем, взять сет у нынешнего Джоковича или просто удержать плюсовую фору по геймам итальянец может», — сказал Фомин.