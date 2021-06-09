Эксперты назвали вероятность отчисления Дзюбы из сборной России по ходу Евро-2020

11 июня стартует Евро-2020, а на следующий день, 12 июня, сборная России начнёт борьбу на турнире. В первом матче соперником нашей команды станет сборная Бельгии, игра пройдёт в Санкт-Петербурге.



Наверняка Россию на этот матч с капитанской повязкой выведет Артём Дзюба. Форвард «Зенита» сейчас — настоящий лидер сборной. Однако букмекеры рассматривают и такой вариант, что нападающий каким-то образом нарушит дисциплину, после чего его отчислят из состава сборной России. Ставки на такой исход принимаются с коэффициентом 75.00.



Ситуация, в ходе которой игрока отчисляют из сборной по ходу европейского или мирового чемпионата, не нова. Так, в ходе Евро-2004 Георгий Ярцев отчислил Александра Мостового за разгромное интервью после поражения от Испании. А на ЧМ-2018 форвард сборной Хорватии Никола Калинич отказался выходить на замену, после чего покинул расположение команды.